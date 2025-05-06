Весь полёт в туалете: Пара из Екатеринбурга провела отпуск в больнице после завтрака в аэропорту

Супружескую пару экстренно госпитализировали с рейса Екатеринбург – Горно-Алтайск. По словам пострадавших, им стало плохо после завтрака в бизнес-зале аэропорта Кольцово. О случившемся пишет SHOT. Семья собиралась провести три дня на Алтае, завтрак у них состоялся прямо в зале ожидания до вылета.

Пострадавшая. Обложка © Telegram / SHOT

Через 30 минут после вылета 31-летней Марине стало плохо и она «заняла туалет на весь полёт, не зная, что второй занял муж». Их сильно тошнило и кружилась голова. Под конец рейса женщина уже теряла сознание, так что скорую вызвали прямо к борту. В самолёте им оказали первую помощь, после чего госпитализировали. Супругам сделали уколы и положили под капельницы.

Два дня пара провела на лечении в больнице в Горно-Алтайске с подозрением на инфекционное отравление. Сейчас семья намерена судиться с аэропортом Екатеринбурга за некачественное питание. У пострадавших пропала бронь отеля, за который они заплатили 39 тысяч рублей и походный тур с гидом за 30 тысяч рублей. В Кольцово на жалобу пока не отреагировали.