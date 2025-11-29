Танкер Virat снова был атакован беспилотниками у берегов Турции
Вблизи турецкого побережья танкер Virat под флагом Гамбии снова был атакован при помощи беспилотников. Информацию передаёт телеканал NTV со ссылкой на свои источники.
Об инциденте стало известно утром 29 ноября. Корабль получил незначительные повреждения по правому борту над ватерлинией. О пострадавших или эвакуации экипажа не сообщается.
Ранее сообщалось, что в Чёрном море у берегов Турции вспыхнул танкер Kairos, который шёл в Новороссийск без груза. Пожар, как утверждается, начался «из-за внешнего воздействия». В результате происшествия пострадавших не было. Позже турецкие власти сообщили о задымлении на другом судне — танкере Virat, тоже двигавшемся в Чёрном море недалеко от турецкого побережья. По одной из версий, танкеры Virat и Kairos в Турции подверглись атаке украинских безэкипажных катеров.
