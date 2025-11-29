Танкер Virat снова был атакован беспилотниками у берегов Турции

Вблизи турецкого побережья танкер Virat под флагом Гамбии снова был атакован при помощи беспилотников. Информацию передаёт телеканал NTV со ссылкой на свои источники.

Об инциденте стало известно утром 29 ноября. Корабль получил незначительные повреждения по правому борту над ватерлинией. О пострадавших или эвакуации экипажа не сообщается.