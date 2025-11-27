Россия и США
27 ноября, 13:21

В Турции заявили о готовности отправки войск на Украину, но при одном условии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seneline

В Минобороны Турции заявили, что любой разговор о возможной отправке турецких войск на Украину возможен только после установления устойчивого режима прекращения огня. Об этом сообщил телеканал TRT со ссылкой на источник в ведомстве. Он подчеркнул, что турецкая армия рассматривается как одна из наиболее эффективных и уважаемых сил, когда речь идёт об обеспечении мира и стабильности.

По словам собеседника канала, сначала необходимо добиться перемирия между Россией и Украиной, а уже затем — определить рамки возможной международной миссии, чётко обозначить её цели и вклад каждой страны. Источник также отметил, что ВС Турции готовы поддержать любую инициативу, которая реально способствует безопасности и стабильности в регионе.

Ранее Life.ru писал, что США развернули на Филиппинах кампанию по набору местных жителей для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Филиппинцам, подписавшим контракт, оформляют рабочие шенгенские визы через консульский отдел посольства Германии в Маниле — это позволяет им выехать в Европу для последующего участия в конфликте.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Полина Никифорова
