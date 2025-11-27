Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
27 ноября, 11:26

США начали набор филиппинцев для участия в боевых действиях на стороне ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rafal Olkis

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США развернули на Филиппинах кампанию по набору местных жителей для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Филиппинцам, подписавшим контракт, оформляют рабочие шенгенские визы через консульский отдел посольства Германии в Маниле — это позволяет им выехать в Европу для последующего участия в конфликте.

«Подбор кандидатов ведётся американской компанией RMS International, штат Флорида. Она специализируется на услугах в сфере безопасности. Предпочтение отдается бывшим сотрудникам филиппинских силовых ведомств, отставным военным», — рассказала Захарова.

Ранее Life.ru писал, что число иностранных наёмников на Украине сократилось более чем наполовину. Если в 2024 году в составе легиона насчитывалось около 18 тысяч иностранцев из десятка стран, то сейчас идёт массовое дезертирство. Киевские власти продолжают предлагать иностранцам денежные вознаграждения — от 2 до 5 тысяч долларов в месяц за участие в боях.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

