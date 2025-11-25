Проект США по формированию «интернационального легиона» на Украине провалился — большинство иностранных наёмников покинули страну. Об этом сайту MK.Ru сообщил директор ФСБ Александр Бортников, отметив резкое сокращение численности иностранных боевиков на фоне активных действий российской армии.

По его данным, если в 2024 году в составе легиона насчитывалось около 18 тысяч иностранцев из десятка стран, то сейчас идёт массовое дезертирство. Российские вооружённые силы за последние месяцы уничтожили несколько сотен наёмников из Польши, Перу, США, Великобритании и прибалтийских государств, а также целенаправленно выявляют и ликвидируют подразделения иностранных боевиков, из-за чего выжившие предпочитают покинуть зону боевых действий.

Несмотря на отток, киевские власти продолжают предлагать иностранцам денежные вознаграждения — от 2 до 5 тысяч долларов в месяц за участие в боях. Однако, как сообщали военнопленные, выплаты часто задерживаются, что дополнительно подрывает мотивацию иностранных наёмников оставаться на фронте.

Ранее радиостанция Caracol сообщила о гибели колумбийского наёмника Аффета Коронадо из города Вальедупар, приехавшего на Украину в поисках заработка. По словам его родственника Хесуса Риоса, Коронадо прошёл всего 20–30 дней подготовки, после чего его направили на боевую операцию. Там его взвод столкнулся с российскими военнослужащими — солдат погиб, а его тело до сих пор не обнаружено.