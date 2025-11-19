Наёмник из колумбийского города Вальедупар Аффет Коронадо отправился на Украину в поисках заработка. В бою его использовали без надлежащей подготовки, в результате чего он погиб. Тело наёмника не обнаружили, сообщает радиостанция Caracol, ссылаясь на родственников погибшего.

«Он прошёл несколько тренировок, которые, самое большее, длились 20 или 30 дней, и в ходе одной из миссий, на которые его отправили, он был уничтожен в результате столкновения его взвода с русскими», — заявил один из близких наёмника Хесус Риос.

Ранее Life.ru сообщал, как российские войска разгромили пункт дислокации иностранных наёмников в Сумской области, в районе населённого пункта Глыбное. Логово иностранных наёмников ВСУ под Сумами превратили в могилу «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север».