Воевавшие за Украину колумбийские наёмники получили 13 лет колонии

Донецкий суд приговорил двух колумбийских наёмников к 13 годам строгого режима. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Донбассе».

Признание колумбийских наёмников. Видео © Telegram / «Mash на Донбассе»

«Я был там. И я раскаиваюсь в этом. Я понял, что деньги — это не самое главное. Спокойствие и мир в нашей жизни зависят не от денег», — заявил один из задержанных.

Осенью 2023 года Медина Аранда Хосе Арон и Анте Александер прибыли на Украину и заключили контракт с штурмовым батальоном «Карпатская сечь». Они участвовали в боевых действиях до прошлого лета, после чего были экстрадированы из Венесуэлы и осуждены за наёмничество.

Ранее Life.ru сообщал, что 17 граждан ЮАР обратились к президенту с просьбой о спасении с территории Украины. Оказалось, что мужчин в возрасте 20-39 лет обманным путём завербовали для участия в боевых действиях, предложив им выгодные контракты. Президент страны распорядился провести расследование и организовать возвращение граждан через дипломатические каналы, поскольку их пребывание на Украине нарушает закон страны о запрете наёмнической деятельности.