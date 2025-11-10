Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 14:58

Воевавшие за Украину колумбийские наёмники получили 13 лет колонии

Донецкий суд приговорил двух колумбийских наёмников к 13 годам строгого режима. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Донбассе».

Признание колумбийских наёмников. Видео © Telegram / «Mash на Донбассе»

«Я был там. И я раскаиваюсь в этом. Я понял, что деньги — это не самое главное. Спокойствие и мир в нашей жизни зависят не от денег», — заявил один из задержанных.

Осенью 2023 года Медина Аранда Хосе Арон и Анте Александер прибыли на Украину и заключили контракт с штурмовым батальоном «Карпатская сечь». Они участвовали в боевых действиях до прошлого лета, после чего были экстрадированы из Венесуэлы и осуждены за наёмничество.

Сумщина стала кладбищем для сотни колумбийских наёмников ВСУ — командиры их использовали как живой щит
Сумщина стала кладбищем для сотни колумбийских наёмников ВСУ — командиры их использовали как живой щит

Ранее Life.ru сообщал, что 17 граждан ЮАР обратились к президенту с просьбой о спасении с территории Украины. Оказалось, что мужчин в возрасте 20-39 лет обманным путём завербовали для участия в боевых действиях, предложив им выгодные контракты. Президент страны распорядился провести расследование и организовать возвращение граждан через дипломатические каналы, поскольку их пребывание на Украине нарушает закон страны о запрете наёмнической деятельности.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / «Mash на Донбассе»

Мария Любицкая
  • Новости
  • Колумбия
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Криминал
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar