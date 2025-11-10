Более ста колумбийских наёмников погибли в ходе боёв на Сумском направлении. Такие данные приводит в своём телеграм-канале Mash.

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По сведениям телеграм-канала, командование использовало иностранцев как пушечное мясо во время контратак, отправляя их на разведку боем, что фактически означало верную гибель. После взятия Юнаковки на этом рубеже продолжались позиционные бои, и только за октябрь украинские силы предприняли 11 безуспешных штурмов с их участием. В результате сейчас латиноамериканских наёмников на Сумском направлении почти не осталось.

Также сообщалось о причинах, по которым колумбийцев отправляли на передовую: они выражали протесты из-за невыплаты обещанного денежного довольствия и ужасных условий службы. Тех, кто отказывался воевать, перебрасывали в Африку для обучения местных антиправительственных формирований, где может находиться до 700 наёмников. Всего же, по данным канала, в рядах ВСУ погибло или пропало без вести около трёх тысяч иностранных наёмников.

Ранее сообщалось, что в Киеве двое мужчин, 74 и 59 лет, обманули американского наёмника ВСУ, продав ему несуществующее лазерное оружие за примерно 85 тысяч долларов. Они выдавали себя за разработчиков и убедили иностранца в возможности создания установки для борьбы с дронами и ракетами, проведя для этого показательное выступление. В результате наёмник передал им более 3,2 миллиона гривен. Прокуратура предъявила им обвинения в мошенничестве.