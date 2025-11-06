Правительство ЮАР получило официальные запросы о помощи в возвращении на родину от 17 своих граждан, которые находятся на территории Украины. Об этом говорится в официальном заявлении администрации президента страны.

По данным властей, мужчин в возрасте от 20 до 39 лет, заманили для работы наёмниками, пообещав им выгодные контракты. 16 из них являются жителями провинции Квазулу-Натал, ещё один — из Восточной Капской провинции. В заявлении подчёркивается, что законодательство ЮАР, а именно закон 1998 года, прямо запрещает гражданам оказывать военную помощь другим государствам без специального разрешения правительства.

«Президент Сирил Рамафоса приказал провести расследование обстоятельств, в результате которых эти африканцы были наняты для предположительной наёмнической деятельности. Правительство работает по дипломатическим каналам, чтобы обеспечить возвращение этих молодых людей в ответ на их призывы о помощи», — добавляется в заявлении.

Ранее российские силовые структуры заявили об уничтожении в Сумской области пункта размещения иностранного легиона ВСУ. В результате атаки дронами «Герань-2» были убиты трое выходцев из Аргентины и один из Колумбии. До этого о гибели трёх аргентинцев в этом бою уже писали СМИ.