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Регион
Опубликовано 6 ноября 2025, 09:21

Группа наёмников-африканцев из ВСУ молит президента ЮАР спасти их с Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Правительство ЮАР получило официальные запросы о помощи в возвращении на родину от 17 своих граждан, которые находятся на территории Украины. Об этом говорится в официальном заявлении администрации президента страны.

По данным властей, мужчин в возрасте от 20 до 39 лет, заманили для работы наёмниками, пообещав им выгодные контракты. 16 из них являются жителями провинции Квазулу-Натал, ещё один — из Восточной Капской провинции. В заявлении подчёркивается, что законодательство ЮАР, а именно закон 1998 года, прямо запрещает гражданам оказывать военную помощь другим государствам без специального разрешения правительства.

«Президент Сирил Рамафоса приказал провести расследование обстоятельств, в результате которых эти африканцы были наняты для предположительной наёмнической деятельности. Правительство работает по дипломатическим каналам, чтобы обеспечить возвращение этих молодых людей в ответ на их призывы о помощи», — добавляется в заявлении.

Наёмники из Колумбии вели секретные манёвры на Яворовском полигоне перед ударом ВС РФ
Наёмники из Колумбии вели секретные манёвры на Яворовском полигоне перед ударом ВС РФ

Ранее российские силовые структуры заявили об уничтожении в Сумской области пункта размещения иностранного легиона ВСУ. В результате атаки дронами «Герань-2» были убиты трое выходцев из Аргентины и один из Колумбии. До этого о гибели трёх аргентинцев в этом бою уже писали СМИ.

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Александра Мышляева
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