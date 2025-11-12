«Бесстрашные» превратили в могилу логово иностранных наёмников ВСУ под Сумами
Обложка © Telegram / Минобороны России
Российские войска разгромили пункт дислокации иностранных наёмников в Сумской области, в районе населённого пункта Глыбное. Об этом сообщили «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер».
«В районе населённого пункта Глыбное Сумской области уничтожен пункт дислокации иностранных наёмников», — уточнили бойцы.
Ранее стало известно, что ВС РФ выбили украинские формирования из села Новоуспеновское в Запорожской области. Штурмовые подразделения группировки «Восток» подавили сопротивление ВСУ.
