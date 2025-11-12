Россия и США
12 ноября, 05:46

«Бесстрашные» превратили в могилу логово иностранных наёмников ВСУ под Сумами

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские войска разгромили пункт дислокации иностранных наёмников в Сумской области, в районе населённого пункта Глыбное. Об этом сообщили «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер».

«В районе населённого пункта Глыбное Сумской области уничтожен пункт дислокации иностранных наёмников», — уточнили бойцы.

Ранее стало известно, что ВС РФ выбили украинские формирования из села Новоуспеновское в Запорожской области. Штурмовые подразделения группировки «Восток» подавили сопротивление ВСУ.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
