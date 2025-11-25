На Купянском направлении российские войска уничтожили группу иностранных диверсантов, один выживший по-арабски связался со своими и попросил об эвакуации на открытой частоте. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в телеграм-канале.

Средствами объективного контроля между Кучеровкой и Петропавловкой Харьковской области была обнаружена пятёрка боевиков, передвигавшихся ночью вдоль реки Гнелица на северо-запад. По данным Марочко, миномётный огонь ВС РФ привёл к гибели двух легионеров, ещё один получил тяжёлое ранение.

«В ходе анализа данных РЭР установлено, что один из боевиков диверсионной группы запрашивал эвакуацию на открытой частоте с использованием одного из диалектов арабского языка», — подчеркнул военный эксперт.

Ранее радиостанция Caracol сообщила о гибели колумбийского наёмника Аффета Коронадо из города Вальедупар, приехавшего на Украину в поисках заработка. По словам его родственника Хесуса Риоса, Коронадо прошёл лишь 20–30 дней подготовки, после чего его отправили в боевую миссию, где его взвод столкнулся с российскими войсками — солдат удачи погиб, а его тело так и не нашли.