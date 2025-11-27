Россия и США
27 ноября, 04:55

МИД Южной Кореи подтвердил гибель наёмника, воевавшего на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stock for you

На Украине погиб один южнокорейский наёмник. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на представителей МИД Южной Кореи.

Известно, что наёмник погиб в мае в ДНР. Похороны мужчины, известного лишь по фамилии Ким и достигшего возраста старше 50 лет, прошли 25 ноября в Киеве. На церемонии присутствовал консульский сотрудник посольства Южной Кореи на Украине.

Во Львове расширяют военное кладбище: места для захоронений больше не хватает
Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что проект США по формированию «интернационального легиона» на Украине провалился — большинство иностранных наёмников покинули страну. Он отметил резкое сокращение численности иностранных боевиков на фоне активных действий российской армии. Несмотря на отток, киевские власти продолжают предлагать иностранцам денежные вознаграждения — от 2 до 5 тысяч долларов в месяц за участие в боях.

