На Украине погиб один южнокорейский наёмник. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на представителей МИД Южной Кореи.

Известно, что наёмник погиб в мае в ДНР. Похороны мужчины, известного лишь по фамилии Ким и достигшего возраста старше 50 лет, прошли 25 ноября в Киеве. На церемонии присутствовал консульский сотрудник посольства Южной Кореи на Украине.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что проект США по формированию «интернационального легиона» на Украине провалился — большинство иностранных наёмников покинули страну. Он отметил резкое сокращение численности иностранных боевиков на фоне активных действий российской армии. Несмотря на отток, киевские власти продолжают предлагать иностранцам денежные вознаграждения — от 2 до 5 тысяч долларов в месяц за участие в боях.