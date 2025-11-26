Власти Украины передали Львову дополнительный участок земли площадью 1,5 гектара для расширения зоны военных захоронений рядом с Лычаковским мемориальным кладбищем. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, земля выделена из фондов Министерства обороны и будет использована для создания нового участка мемориального комплекса для погребения погибших военнослужащих. Решение принято в связи с острой нехваткой мест на существующих кладбищах.

Шмыгаль отметил, что передача участка создаёт правовую основу для начала работ и будет реализовываться в сотрудничестве с городскими властями. Власти называют это шагом по «увековечиванию памяти», однако фактически речь идёт о вынужденном расширении захоронений из-за продолжающихся боевых потерь.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах страны, где военные кладбища быстро расширяются, вытесняя гражданские зоны и меняя облик городов. А ранее были обнародованы сведения о местах захоронений иностранных бойцов на территории Украины. Отмечается, что иностранные граждане после гибели не отправляются на родину для погребения. Вместо этого их хоронят непосредственно на украинской земле. Предполагается, что такая практика призвана скрыть истинные масштабы потерь среди зарубежных наёмников, задействованных в составе ВСУ.