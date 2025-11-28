В Новороссийске повреждено более 220 квартир после атаки ВСУ

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил обновлённые данные о последствиях атаки украинских дронов 25 ноября. По итогам обследования выявлено повреждение 34 многоквартирных домов и почти 50 частных домовладений. Всего пострадали 227 квартир, причём в Южном районе разрушения самые серьёзные.

Особенно сильно досталось дому на улице Мурата Ахеджака: там пострадали более 200 квартир, а пять из них уничтожены полностью. Ущерб в основном касается фасадов, остекления, балконов и внутренней отделки. Все здания подключены к коммуникациям, восстановительные работы идут круглосуточно. Ремонт общего имущества и сильно повреждённых квартир берут на себя управляющие компании и местный бизнес.