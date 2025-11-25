Россия и США
25 ноября, 14:46

Мэр Новороссийска показал последствия ночной атаки ВСУ

Глава Новороссийска Андрей Кравченко опубликовал в своём Telegram-канале кадры значительных разрушений в жилых кварталах после масштабной атаки БПЛА ВСУ. На записи видно многоэтажные и частные жилые дома с повреждёнными стенами, следами копоти и выбитыми окнами.

В результате украинских ударов одна из квартир полностью выгорела, а во дворах разбросаны фрагменты фасадов зданий. Также на кадрах запечатлена повреждённая машина.

По словам Кравченко, падения обломков дронов зафиксированы сразу в нескольких районах города: в селе Мысхако, а также в Южном, Приморском и Центральном районах. В частности, в селе Мысхако произошло возгорание в одной из квартир, которое было оперативно ликвидировано. В результате инцидента пострадали четыре человека, получившие осколочные ранения средней и легкой степени тяжести.

Кроме того, один из ударов пришёлся на объект инфраструктуры. В пригороде оказался повреждён терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), что потребовало эвакуации его сотрудников.

«Специалисты продолжат осмотр каждого пострадавшего дома для фиксации всех повреждений. В районных администрациях уже организован сбор документов для оформления компенсационных выплат. Городские службы убирают общественные пространства. Двое жителей, находившиеся в пункте временного размещения, вернулись домой», — говорится в сообщении.

Градоначальник также обратился к жителям с предупреждением об опасности, исходящей от обломков беспилотников. Он настоятельно призвал горожан не приближаться к ним, не фотографировать и не использовать вблизи мобильные телефоны.

Напомним, что атака ВСУ на Новороссийск произошла в ночь на 25 ноября. В результате ударов пострадало четыре человека, они получили ранения. После прилёта дрона на место происшествия моментально приехали экстренные службы.

Обложка © Telegram / Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска

