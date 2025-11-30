В Турции сообщили о ликвидации пожара, полтора дня бушевавшего на танкере Kairos

Пожар на танкере Kairos, который был атакован в Чёрном море у берегов Турции, полностью ликвидирован. Об этом сообщило министерство транспорта и инфраструктуры республики.

Сейчас ведутся переговоры о буксировке судна под флагом Гамбии в один из турецких портов. Одновременно с этим продолжается операция по буксировке в порт Синоп другого атакованного танкера, Virat.