В Турции сообщили о ликвидации пожара, полтора дня бушевавшего на танкере Kairos
Пожар на танкере Kairos, который был атакован в Чёрном море у берегов Турции, полностью ликвидирован. Об этом сообщило министерство транспорта и инфраструктуры республики.
Сейчас ведутся переговоры о буксировке судна под флагом Гамбии в один из турецких портов. Одновременно с этим продолжается операция по буксировке в порт Синоп другого атакованного танкера, Virat.
Напомним, по данным украинских СМИ, атаки на танкеры Kairos и Virat совершили безэкипажные катеры ВСУ. Случившееся было названо операцией СБУ, официальных опровержений от Киева не последовало, что можно считать признанием ответственности. Позднее появилось видео атак на корабли.
