30 ноября, 10:46

В Турции сообщили о ликвидации пожара, полтора дня бушевавшего на танкере Kairos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Stemmer

Пожар на танкере Kairos, который был атакован в Чёрном море у берегов Турции, полностью ликвидирован. Об этом сообщило министерство транспорта и инфраструктуры республики.

Сейчас ведутся переговоры о буксировке судна под флагом Гамбии в один из турецких портов. Одновременно с этим продолжается операция по буксировке в порт Синоп другого атакованного танкера, Virat.

Появилось видео украинских ударов по танкерам Kairos и Virat в Чёрном море
Появилось видео украинских ударов по танкерам Kairos и Virat в Чёрном море

Напомним, по данным украинских СМИ, атаки на танкеры Kairos и Virat совершили безэкипажные катеры ВСУ. Случившееся было названо операцией СБУ, официальных опровержений от Киева не последовало, что можно считать признанием ответственности. Позднее появилось видео атак на корабли.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Юрий Лысенко
