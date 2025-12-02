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Опубликовано 2 декабря 2025, 16:02

Путин раскрыл, какой ответ ждёт пиратов из Киева

Путин: После атак на танкеры РФ расширит удары по украинским портам

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В ответ на удары ВСУ по танкерам в Чёрном море Россия расширит удары по портам Украины, президент РФ Владимир Путин.

«То, что делают украинские вооружённые силы сейчас, — это пиратство... Какие ответные меры? Во-первых, мы расширим номенклатуру таких ударов наших по портовым сооружениям и по кораблям, по судам, которые заходят в украинские порты», — отметил Путин в ответ на вопросы журналистов.

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Напомним, за последние дни у берегов Турции в Чёрном море были атакованы три танкера. Сегодня под удар попал Midvolga 2, он перевозил подсолнечное масло из России и направлялся в Грузию. Известно, что танкер был атакован украинским БПЛА-камикадзе. По некоторым данным, атака была спланирована для срыва будущих российско-американских переговоров. Президент России Владимир Путин уже назвал такие действия Украины пиратством.

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Александра Вишнякова
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