Путин раскрыл, какой ответ ждёт пиратов из Киева

В ответ на удары ВСУ по танкерам в Чёрном море Россия расширит удары по портам Украины, президент РФ Владимир Путин.

«То, что делают украинские вооружённые силы сейчас, — это пиратство... Какие ответные меры? Во-первых, мы расширим номенклатуру таких ударов наших по портовым сооружениям и по кораблям, по судам, которые заходят в украинские порты», — отметил Путин в ответ на вопросы журналистов.