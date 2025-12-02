Выход Европы из переговоров, пиратство и последствия для Украины: главные заявления Путина

Глава государства Владимир Путин во время общения с журналистами на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовёт!» сделал ряд ключевых заявлений по ситуации на Украине, отношениям с Европой и угрозам эскалации конфликта. Выступление прошло на фоне предстоящей встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

Заявления президента России Владимира Путина. Видео © Life.ru

Так, Путин подчеркнул, что Европу никто не отстранял от переговорного процесса по Украине — европейские страны сами прекратили контакты с Москвой и фактически вывели себя из урегулирования. По его словам, предложения Европы по так называемому «мирному плану» Трампа абсолютно неприемлемы, поскольку направлены не на достижение мира, а на его блокировку и затягивание конфликта. Президент заявил, что у Европы отсутствует мирная повестка — она находится на стороне продолжения войны и активно мешает усилиям США по урегулированию.

Отдельно Путин назвал атаки на российские танкеры в Чёрном море чистым пиратством и заявил, что Россия расширит удары по украинским портам и судам, заходящим в них. В случае продолжения таких атак, по его словам, будет рассмотрен вариант полностью отрезать Украину от моря. Президент выразил надежду, что Киев и стоящие за ним силы подумают, стоит ли продолжать подобные действия.