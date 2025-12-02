Выход Европы из переговоров, пиратство и последствия для Украины: главные заявления Путина
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Глава государства Владимир Путин во время общения с журналистами на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовёт!» сделал ряд ключевых заявлений по ситуации на Украине, отношениям с Европой и угрозам эскалации конфликта. Выступление прошло на фоне предстоящей встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
Заявления президента России Владимира Путина. Видео © Life.ru
Так, Путин подчеркнул, что Европу никто не отстранял от переговорного процесса по Украине — европейские страны сами прекратили контакты с Москвой и фактически вывели себя из урегулирования. По его словам, предложения Европы по так называемому «мирному плану» Трампа абсолютно неприемлемы, поскольку направлены не на достижение мира, а на его блокировку и затягивание конфликта. Президент заявил, что у Европы отсутствует мирная повестка — она находится на стороне продолжения войны и активно мешает усилиям США по урегулированию.
Глава государства отметил, что Россия не собирается воевать с европейскими странами, однако полностью готова к такому развитию событий прямо сейчас. Он предупредил, что в случае начала войны со стороны Европы всё произойдёт очень быстро и может дойти до точки, когда договариваться будет уже не с кем. При этом Путин назвал действия российских войск на Украине «хирургическими», а не полномасштабной войной, подчёркивая, что с европейскими армиями подход был бы иным.
Президент сообщил, что мощный укрепрайон ВСУ Красноармейск полностью перешёл под контроль российских сил, инициатива на фронте находится полностью в руках наших войск. Он заявил о готовности обеспечить безопасность иностранных журналистов, включая украинских, и провести их по всем кварталам Красноармейска и Купянска, чтобы они сами убедились в реальной ситуации. Путин добавил, что Киев сейчас занимается только «выклянчиванием» денег и ему не до текущих дел в экономике и на фронте.
Отдельно Путин назвал атаки на российские танкеры в Чёрном море чистым пиратством и заявил, что Россия расширит удары по украинским портам и судам, заходящим в них. В случае продолжения таких атак, по его словам, будет рассмотрен вариант полностью отрезать Украину от моря. Президент выразил надежду, что Киев и стоящие за ним силы подумают, стоит ли продолжать подобные действия.
Эти заявления были сделаны за несколько часов до встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Это шестой визит Уиткоффа в Россию с января 2025 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже рассказывал, сколько могут продлиться переговоры.
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