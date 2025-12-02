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Опубликовано 2 декабря 2025, 15:54
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Выход Европы из переговоров, пиратство и последствия для Украины: главные заявления Путина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава государства Владимир Путин во время общения с журналистами на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовёт!» сделал ряд ключевых заявлений по ситуации на Украине, отношениям с Европой и угрозам эскалации конфликта. Выступление прошло на фоне предстоящей встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

Заявления президента России Владимира Путина. Видео © Life.ru

Так, Путин подчеркнул, что Европу никто не отстранял от переговорного процесса по Украине — европейские страны сами прекратили контакты с Москвой и фактически вывели себя из урегулирования. По его словам, предложения Европы по так называемому «мирному плану» Трампа абсолютно неприемлемы, поскольку направлены не на достижение мира, а на его блокировку и затягивание конфликта. Президент заявил, что у Европы отсутствует мирная повестка — она находится на стороне продолжения войны и активно мешает усилиям США по урегулированию.

Глава государства отметил, что Россия не собирается воевать с европейскими странами, однако полностью готова к такому развитию событий прямо сейчас. Он предупредил, что в случае начала войны со стороны Европы всё произойдёт очень быстро и может дойти до точки, когда договариваться будет уже не с кем. При этом Путин назвал действия российских войск на Украине «хирургическими», а не полномасштабной войной, подчёркивая, что с европейскими армиями подход был бы иным.

Президент сообщил, что мощный укрепрайон ВСУ Красноармейск полностью перешёл под контроль российских сил, инициатива на фронте находится полностью в руках наших войск. Он заявил о готовности обеспечить безопасность иностранных журналистов, включая украинских, и провести их по всем кварталам Красноармейска и Купянска, чтобы они сами убедились в реальной ситуации. Путин добавил, что Киев сейчас занимается только «выклянчиванием» денег и ему не до текущих дел в экономике и на фронте.

Отдельно Путин назвал атаки на российские танкеры в Чёрном море чистым пиратством и заявил, что Россия расширит удары по украинским портам и судам, заходящим в них. В случае продолжения таких атак, по его словам, будет рассмотрен вариант полностью отрезать Украину от моря. Президент выразил надежду, что Киев и стоящие за ним силы подумают, стоит ли продолжать подобные действия.

Путин заявил, что Армия России возьмёт Купянск-Узловой через несколько дней
Путин заявил, что Армия России возьмёт Купянск-Узловой через несколько дней

Эти заявления были сделаны за несколько часов до встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Это шестой визит Уиткоффа в Россию с января 2025 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже рассказывал, сколько могут продлиться переговоры.

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Оксана Попова
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