Путин назвал хирургическими действия ВС России на Украине
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Президент России Владимир Путин заявил журналистам, что действия Москвы в отношении Украины отличаются осторожностью и точностью, сравнимыми с хирургической операцией. Однако, по его словам, в случае объявления войны со стороны Европы, сценарий развития событий будет кардинально иным.
«Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, это [будет] очень быстро. Это же не Украина. С Украиной — мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько. Это не война в прямом, современном смысле этого слова», — сказал глава государства.
Также Путин заявил, что Россия не имеет и не имела планов вступать в военный конфликт с европейскими странами. Однако если Европа проявит инициативу и развяжет войну, то, по словам президента, Москва готова дать незамедлительный ответ.
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