ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 декабря 2025, 15:39
3716

Путин назвал хирургическими действия ВС России на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил журналистам, что действия Москвы в отношении Украины отличаются осторожностью и точностью, сравнимыми с хирургической операцией. Однако, по его словам, в случае объявления войны со стороны Европы, сценарий развития событий будет кардинально иным.

«Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, это [будет] очень быстро. Это же не Украина. С Украиной — мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько. Это не война в прямом, современном смысле этого слова», — сказал глава государства.

Путин заявил, что руководство Украины «как будто живёт на другой планете»
Путин заявил, что руководство Украины «как будто живёт на другой планете»

Также Путин заявил, что Россия не имеет и не имела планов вступать в военный конфликт с европейскими странами. Однако если Европа проявит инициативу и развяжет войну, то, по словам президента, Москва готова дать незамедлительный ответ.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Украина
  • ЕС
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar