Путин предложил провести иностранных журналистов по Красноармейску и Купянску
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Президент России Владимир Путин заявил, что российская стоона готова продемонстрировать иностранным представителям СМИ все районы в освобождённых городах Красноармейск и Купянск. Глава государства выразил уверенность в наличии на Западе журналистов, стремящихся к объективному освещению событий, и подчеркнул готовность обеспечить им безопасные условия для работы в указанных населенных пунктах.
«Я уверен, что и на Западе есть люди, которые честно исполняют свой профессиональный долг, готовы к тому, чтобы объективно информировать своих слушателей, читателей о том, что происходит в мире, в том числе и на украинском направлении. Поэтому мы сделаем все для того, чтобы обеспечить их безопасность. Мы готовы будем провести их по всем кварталам в Красноармейске. То же самое касается и Купянска», — сказал Путин.
Напомним, начальник Генштаба Валерий Герасимов накануне сообщил Владимиру Путину, что российские подразделения установили полный контроль над Красноармейском (Покровском) в ДНР и Волчанском в Харьковской области. Военнослужащие группировки «Центр» подняли государственный флаг России на главной площади освобождённого города.
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