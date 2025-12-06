Турция передала Москве и Киеву опасения из-за подрыва танкеров в Чёрном море
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BTWImages
Турция официально выразила обеим сторонам конфликта свою озабоченность в связи с участившимися нападениями на гражданские суда в Чёрном море. Об этом заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан, выступая на международном Дохийском форуме.
По словам дипломата, Анкара отдельно обсудила этот чувствительный вопрос как с украинскими, так и с российскими представителями, включая посла и коллег-министров. Фидан подчеркнул, что Турция крайне негативно относится к тому, чтобы торговые маршруты и коммерческие суда становились целями, поскольку это означает эскалацию войны как географически, так и по методам ведения.
Ранее президент Владимир Путин назвал происходящее пиратством и заявил, что Россия может «полностью отрезать Украину от Чёрного моря» в ответ на растущие угрозы. Анкара, чьи экономические интересы напрямую затронуты инцидентами, заняла принципиальную позицию. Президент Реджеп Эрдоган заявил, что любые угрозы безопасности в пределах исключительной экономической зоны Турции являются недопустимыми.
