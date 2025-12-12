ВСУ поймали на применении запрещённого химоружия против российских военных

Вооружённые силы Украины применяют запрещённые химические боеприпасы, в том числе на основе хлорпикрина, на территории Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

По словам генерала, ВСУ на регулярной основе используют гранаты с американским веществом «Си-Эс», украинские дымовые гранаты «Терен-6» и самодельные боеприпасы, снаряжённые смесью хлорпикрина и хлорацетофенона.

«ВСУ на регулярной основе используют гранаты с веществом «Си-Эс» американского производства, украинские ручные дымовые гранаты с химическими средствами раздражающего действия, имеющие маркировку «Терен-6», и самодельные химические боеприпасы, снаряжённые смесью хлорпикрина и хлорацетофенона», — указал он.

Кроме того, Ртищев сообщил, что на территории Белгородской области, в населённом пункте Ракитное, были обнаружены тайники со взрывными устройствами, содержащими запрещённые химические вещества «Си-Эс» и хлорпикрин.

Ранее Life.ru рассказывал, что сотрудники Федеральной службы безопасности нашли под Красноармейском тайник ВСУ с химическим оружием. Помимо прочего там лежали самодельные боеприпасы для беспилотников с боевыми отравляющими веществами.