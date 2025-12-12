Путин в Индии
12 декабря, 07:41

ВСУ поймали на применении запрещённого химоружия против российских военных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fer Gregory

Вооружённые силы Украины применяют запрещённые химические боеприпасы, в том числе на основе хлорпикрина, на территории Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

По словам генерала, ВСУ на регулярной основе используют гранаты с американским веществом «Си-Эс», украинские дымовые гранаты «Терен-6» и самодельные боеприпасы, снаряжённые смесью хлорпикрина и хлорацетофенона.

«ВСУ на регулярной основе используют гранаты с веществом «Си-Эс» американского производства, украинские ручные дымовые гранаты с химическими средствами раздражающего действия, имеющие маркировку «Терен-6», и самодельные химические боеприпасы, снаряжённые смесью хлорпикрина и хлорацетофенона», — указал он.

Кроме того, Ртищев сообщил, что на территории Белгородской области, в населённом пункте Ракитное, были обнаружены тайники со взрывными устройствами, содержащими запрещённые химические вещества «Си-Эс» и хлорпикрин.

ВСУ пытались отравить российских военных с помощью напитков с аналогом боевого яда
Ранее Life.ru рассказывал, что сотрудники Федеральной службы безопасности нашли под Красноармейском тайник ВСУ с химическим оружием. Помимо прочего там лежали самодельные боеприпасы для беспилотников с боевыми отравляющими веществами.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Владимир Озеров
