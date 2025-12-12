Путин в Индии
12 декабря, 07:24

ВСУ пытались отравить российских военных с помощью напитков с аналогом боевого яда

Боец ВСУ. Обложка © mil.gov.ua

Минобороны сообщило о пресечении попыток диверсий с использованием токсичных химикатов против российских военнослужащих и представителей властей Донбасса и Новороссии. По словам начальника войск ачальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Алексея Ртищева, в ноябре удалось выявить и остановить несколько таких попыток.

«В ноябре 2025 года предотвращены попытки диверсии с использованием напитков, содержащих смесь токсичных химикатов… Задержан один из исполнителей, который дал признательные показания», — сообщил он.

По данным ведомства, злоумышленники использовали смесь колхицина и трет-бутилбициклофосфата — соединения, сопоставимого по токсичности с боевыми отравляющими веществами нервно-паралитического действия. Все обнаруженные каналы передачи химикатов блокированы.

А в октябре 2023 года посылка с отравленным содержимым была доставлена в ресторан «Царская Охота», где проходила встреча выпускников. Однако они не смогли установить отправителя и передали алкоголь и торт сотрудникам силовых структур. Экспертиза подтвердила, что в посылке находился яд. Егор Семёнов, выдававший себя за курьера, признал свою вину, когда его задержали при попытке вылететь в Москву из Ставрополя. Суд приговорил его к 27 годам колонии.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

