ВСУ пытались отравить российских военных с помощью напитков с аналогом боевого яда

Минобороны сообщило о пресечении попыток диверсий с использованием токсичных химикатов против российских военнослужащих и представителей властей Донбасса и Новороссии. По словам начальника войск ачальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Алексея Ртищева, в ноябре удалось выявить и остановить несколько таких попыток.

«В ноябре 2025 года предотвращены попытки диверсии с использованием напитков, содержащих смесь токсичных химикатов… Задержан один из исполнителей, который дал признательные показания», — сообщил он.

По данным ведомства, злоумышленники использовали смесь колхицина и трет-бутилбициклофосфата — соединения, сопоставимого по токсичности с боевыми отравляющими веществами нервно-паралитического действия. Все обнаруженные каналы передачи химикатов блокированы.