Минобороны: Ермак лично курировал ввоз отработанного ядерного топлива на Украину

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак, по данным Министерства обороны России, лично курировал ввоз на территорию страны отработанного ядерного топлива. Об этом заявили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны отметили, что подобные действия создают риски использования радиоактивных материалов и потенциально могут быть связаны с возможностью создания так называемой «грязной» ядерной бомбы.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что в случае применения Украиной радиоактивного оружия последует жесткий ответ, последствия которого, по его словам, будут крайне тяжелыми.