Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 08:04

Минобороны: Ермак лично курировал ввоз отработанного ядерного топлива на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ UkrPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ UkrPictures

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак, по данным Министерства обороны России, лично курировал ввоз на территорию страны отработанного ядерного топлива. Об этом заявили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны отметили, что подобные действия создают риски использования радиоактивных материалов и потенциально могут быть связаны с возможностью создания так называемой «грязной» ядерной бомбы.

СБУ смоделировала взрыв «грязной бомбы» в многолюдном месте
СБУ смоделировала взрыв «грязной бомбы» в многолюдном месте

Андрей Ермак подал в отставку 28 ноября. Ранее он сообщал о проведении обысков в своей квартире, подтвердив, что процессуальные действия в отношении него осуществляют Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Кресло самого Ермака ещё пустует —Зеленский заявил, что сейчас не время искать нового главу офиса президента, а затем добавил, что вообще может руководить Украиной и без главы своего офиса.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что в случае применения Украиной радиоактивного оружия последует жесткий ответ, последствия которого, по его словам, будут крайне тяжелыми.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Украина
  • Андрей Ермак
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar