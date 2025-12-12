Минобороны: Ермак лично курировал ввоз отработанного ядерного топлива на Украину
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ UkrPictures
Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак, по данным Министерства обороны России, лично курировал ввоз на территорию страны отработанного ядерного топлива. Об этом заявили в российском оборонном ведомстве.
В Минобороны отметили, что подобные действия создают риски использования радиоактивных материалов и потенциально могут быть связаны с возможностью создания так называемой «грязной» ядерной бомбы.
Андрей Ермак подал в отставку 28 ноября. Ранее он сообщал о проведении обысков в своей квартире, подтвердив, что процессуальные действия в отношении него осуществляют Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Кресло самого Ермака ещё пустует —Зеленский заявил, что сейчас не время искать нового главу офиса президента, а затем добавил, что вообще может руководить Украиной и без главы своего офиса.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что в случае применения Украиной радиоактивного оружия последует жесткий ответ, последствия которого, по его словам, будут крайне тяжелыми.
