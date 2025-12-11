Путин в Индии
11 декабря, 16:29

Зеленский заявил, что сейчас не время искать нового главу офиса вместо Ермака

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Вопрос назначения нового главы Офиса президента пока не стоит на повестке, и сейчас для этого «не время». Об этом сообщил глава украинского режима Владимир Зеленский.

«Сейчас не время искать нового руководителя ОП», – заявил он.

В Раде заявили об охоте Зеленского на изгнанного экс-главу его офиса Ермака
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ об уходе Андрея Ермака с поста руководителя Офиса президента Украины. Ермак сам подал заявление об отставке после обысков со стороны НАБУ, а в ближайшее время планировались консультации с кандидатами на освобождённую должность. На пост главы Офиса президента рассматриваются министр обороны Денис Шмыгаль, первый вице-премьер Михаил Фёдоров, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов*, заместитель главы офиса Павел Палиса, вице-премьер Юлия Свириденко.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Милена Скрипальщикова
