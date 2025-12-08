Путин в Индии
Регион
7 декабря, 23:37

В Раде заявили об охоте Зеленского на изгнанного экс-главу его офиса Ермака

Обложка © kmu.gov.ua

Главарь киевского режима Владимир Зеленский устроил «настоящую охоту» на бывшего главу своей администрации Андрея Ермака. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

По его словам, у Ермака выдалась «душераздирающая неделя с кучей проблем» — отставка, истерика, предательство со стороны бывших соратников, исключение из Совета национальной безопасности и обороны Украины и другие трудности.

«Сейчас главный вопрос, позволит ли Зеленский ему покинуть страну?» — написал парламентарий в Telegram-канале.

Ранее Зеленский исключил Ермака из состава СНБО и Ставки верховного главнокомандующего. В соответствующем указе говорилось: «вывести Ермака из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины» и «вывести из состава Ставки верховного главнокомандующего». После отставки Ермака заметили в Европе.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Мировая политика
  • Политика
