Путин: Противник понимает последствия применения ядерного компонента на Украине
Обложка © life.ru
В Москве осознают серьёзность угрозы ядерного компонента, но уверены, что оппонент отдаёт себе отчёт о последствиях. Президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Федеральной службы безопасности, прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о намерении украинской стороны использовать ядерное оружие.
«Противник не брезгует никакими другими средствами. Понимают, наверное, чем это может закончиться», — добавил президент, подчеркнув пагубность гипотетического сценария применения ядерных материалов.
Напомним, Совфед потребовал от Лондона и Парижа отчитаться по ядерной теме. Сенаторов встревожили данные СВР о том, что Британия с Францией готовят передачу Украине ядерных боеприпасов, Германия, кстати, от такой затеи отказалась. В официальном обращении российские парламентарии призвали своих британских и французских коллег срочно начать национальные расследования и не покрывать опасные игры своих правительств.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.