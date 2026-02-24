Владимир Путин
24 февраля, 13:56

Путин: Противник понимает последствия применения ядерного компонента на Украине

Обложка © life.ru

В Москве осознают серьёзность угрозы ядерного компонента, но уверены, что оппонент отдаёт себе отчёт о последствиях. Президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Федеральной службы безопасности, прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о намерении украинской стороны использовать ядерное оружие.

«Противник не брезгует никакими другими средствами. Понимают, наверное, чем это может закончиться», — добавил президент, подчеркнув пагубность гипотетического сценария применения ядерных материалов.

Зеленский может втянуть Европу в ядерную войну при содействии Британии и Франции

Напомним, Совфед потребовал от Лондона и Парижа отчитаться по ядерной теме. Сенаторов встревожили данные СВР о том, что Британия с Францией готовят передачу Украине ядерных боеприпасов, Германия, кстати, от такой затеи отказалась. В официальном обращении российские парламентарии призвали своих британских и французских коллег срочно начать национальные расследования и не покрывать опасные игры своих правительств.

