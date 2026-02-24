Путин: Противник понимает последствия применения ядерного компонента на Украине

В Москве осознают серьёзность угрозы ядерного компонента, но уверены, что оппонент отдаёт себе отчёт о последствиях. Президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Федеральной службы безопасности, прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о намерении украинской стороны использовать ядерное оружие.