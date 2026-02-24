Если у Владимира Зеленского появится ядерное оружие, он начнёт с шантажа, а затем может применить его против России, заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, комментируя сообщения о планах Великобритании и Франции передать Украине ядерное вооружение.

«Зеленский выбрал путь войны, поскольку только так может обеспечить собственную безопасность. Ради продолжения конфликта он пойдёт на любое преступление», — отметил он в интервью «Ридусу».

По словам экс-парламентария, на Западе, видимо, рассчитывают, что РФ не решится на ответный удар, а если и решится — попадёт по Украине, которую западным странам не жалко. Однако такие расчёты могут не оправдаться: в случае применения ядерного оружия против России удар может быть нанесён непосредственно по Великобритании и Франции.