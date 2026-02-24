Матвиенко исключила пересмотр безъядерного статуса Украины

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с категоричным заявлением в связи с появившейся информацией о намерении Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие. В своём Telegram-канале она напомнила о фундаментальном принципе, на котором зиждется государственность Украины.

«Безъядерный статус Украины был одним из ключевых условий её признания как независимого государства. Этот статус не подлежит пересмотру. Ядерного оружия на Украине быть не должно», — написала сенатор.

Матвиенко призвала парламенты Британии и Франции, а также международные институты дать оценку тайным договорённостям премьер-министра Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона. По её словам, те либо должны публично осудить сговорщиков, либо разделить с ними ответственность за действия, грубо нарушающие международное право.

«Действия, которые всерьёз снижают уровень безопасности на континенте в целом, но, прежде всего, для британцев и французов», — написала Матвиенко.