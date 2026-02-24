Британия и Франция будут уничтожены при передаче Украине ядерного оружия, заявил профессор

Если Великобритания и Франция решат передать Украине ядерное оружие, они могут прекратить своё существование, заявил в беседе с «Газетой.ru» бывший инспектор Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов. Он подчеркнул, что подобного прецедента в истории никогда не было — передача ядерных технологий и средств доставки невозможна.

При этом эксперт не исключил, что информация об этих планах может быть намеренной утечкой из Лондона или Парижа для давления на Москву. Однако если решение всё же будет принято, России ничего не останется, кроме нанесения превентивного ядерного удара. Факт передачи станет очевидным ещё на этапе подготовки.

«Тут единственное, что остаётся и приходит в голову, это нанесение превентивного удара по этим странам, страны просто прекратят своё существование», — заключил профессор.