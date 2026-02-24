Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 11:07

Британия и Франция будут уничтожены при передаче Украине ядерного оружия, заявил профессор

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Если Великобритания и Франция решат передать Украине ядерное оружие, они могут прекратить своё существование, заявил в беседе с «Газетой.ru» бывший инспектор Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов. Он подчеркнул, что подобного прецедента в истории никогда не было — передача ядерных технологий и средств доставки невозможна.

Совфед срочно требует расследовать планы Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие
Совфед срочно требует расследовать планы Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие

При этом эксперт не исключил, что информация об этих планах может быть намеренной утечкой из Лондона или Парижа для давления на Москву. Однако если решение всё же будет принято, России ничего не останется, кроме нанесения превентивного ядерного удара. Факт передачи станет очевидным ещё на этапе подготовки.

«Тут единственное, что остаётся и приходит в голову, это нанесение превентивного удара по этим странам, страны просто прекратят своё существование», — заключил профессор.

Захарова: Москву обеспокоили слова Зеленского об обладании ядерным оружием
Захарова: Москву обеспокоили слова Зеленского об обладании ядерным оружием

Напомним, ранее Служба внешней разведки России заявила, что Великобритания и Франция всерьёз рассматривают возможность передачи Украине ядерного оружия. При этом Германия отказалась от авантюры.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Украина
  • Великобритания
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar