Медведев заявил, что Россия может ударить по поставщикам ядерного оружия Украине
Обложка © Life.ru
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев резко отреагировал на данные СВР о намерении Франции и Великобритании передать Украине ядерные технологии. В интервью RT он назвал это «прямой передачей ядерного оружия воюющей стране» и пообещал симметричный ответ.
«Не может быть и тени сомнения в том, что России при таком развитии событий придётся использовать любое — в том числе нестратегическое ядерное — оружие по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране», — заявил Медведев.
По его словам, такая информация радикально меняет ситуацию, и Россия будет действовать исходя из права на самооборону.
Ранее стало известно, что Лондон и Париж готовы передать Украине ядерное оружие. По данным СВР РФ, западные элиты не готовы смириться с неудачей и ищут способы переломить ход событий. По мнению западных стратегов, обладание атомной или даже так называемой «грязной» бомбой позволит Киеву претендовать на более выгодные условия при завершении боевых действий.
