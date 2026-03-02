Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Иране

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Стороны подробно обсудили обострение на Ближнем Востоке в результате американо-израильской агрессии против Ирана.

«С обеих сторон выражена серьёзная обеспокоенность в связи с реальными рисками разрастания зоны конфликта, уже затронувшего территории ряда арабских стран и чреватого катастрофическими последствиями. В этом контексте Владимир Путин подчеркнул настоятельную необходимость решения создавшейся крайне опасной ситуации политико-дипломатическими методами», — говорится в сообщении Кремля.

Наследный принц Саудовской Аравии отметил, что Россия в эти дни может сыграть положительную стабилизирующую роль, учитывая её дружественные отношения как с Ираном, так и со странами Персидского залива.

За последние дни ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась. 28 февраля 2026 года США и Израиль начали масштабную совместную операцию против Ирана, нанеся удары по ключевым военным и ядерным объектам, а также по резиденциям руководства. Утром 1 марта иранские СМИ подтвердили смерть верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. В ответ Иран нанёс массированные ракетные удары по Израилю и американским объектам в Катаре, ОАЭ, Бахрейне, Кувейте и Иордании. Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху заявили, что цель — смена режима в Тегеране и нейтрализация угрозы. По данным Иранского Красного Полумесяца, число жертв превысило 555 человек, разрушения затронули 131 район. Москва выступила с решительным осуждением ударов.