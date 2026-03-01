Союз Турции, Пакистана и Саудовской Аравии станет катастрофой для Израиля, заявил политолог

Положение Израиля может стать критическим, если Турция упрочит свой союз с Пакистаном и Саудовской Аравией. Об этом заявил член правления РАПН, политолог Владимир Шаповалов.

Отношения Тель-Авива и Анкары в последние годы претерпели кардинальные изменения. Если до 2010 года страны выступали партнёрами и проводниками влияния США в регионе, то сегодня их можно назвать противниками.

По его словам, параллельно идёт серьёзная переконфигурация связей между мусульманскими государствами, претендующими на региональное лидерство. Турция наладила отношения с Ираном и Россией, Иран и Саудовская Аравия восстановили контакты при посредничестве Москвы и Пекина. Кроме того, Анкара, Эр-Рияд и Исламабад обсуждают возможность создания военного союза.

В беседе с 360.ru эксперт подчеркнул, что ситуация меняется во многом из-за агрессивной политики Израиля. Его действия фактически становятся фактором, сближающим позиции трёх разных игроков.

«Если союз Турции, Саудовской Аравии и Пакистана (обладающего ядерным оружием) станет реальностью, положение Израиля окажется критическим», — заключил Шаповалов.