Союз Турции, Пакистана и Саудовской Аравии станет катастрофой для Израиля, заявил политолог
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara
Положение Израиля может стать критическим, если Турция упрочит свой союз с Пакистаном и Саудовской Аравией. Об этом заявил член правления РАПН, политолог Владимир Шаповалов.
Отношения Тель-Авива и Анкары в последние годы претерпели кардинальные изменения. Если до 2010 года страны выступали партнёрами и проводниками влияния США в регионе, то сегодня их можно назвать противниками.
По его словам, параллельно идёт серьёзная переконфигурация связей между мусульманскими государствами, претендующими на региональное лидерство. Турция наладила отношения с Ираном и Россией, Иран и Саудовская Аравия восстановили контакты при посредничестве Москвы и Пекина. Кроме того, Анкара, Эр-Рияд и Исламабад обсуждают возможность создания военного союза.
В беседе с 360.ru эксперт подчеркнул, что ситуация меняется во многом из-за агрессивной политики Израиля. Его действия фактически становятся фактором, сближающим позиции трёх разных игроков.
«Если союз Турции, Саудовской Аравии и Пакистана (обладающего ядерным оружием) станет реальностью, положение Израиля окажется критическим», — заключил Шаповалов.
За последние дни ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась. 28 февраля 2026 года США и Израиль начали масштабную совместную операцию против Ирана, нанеся удары по ключевым военным и ядерным объектам, а также по резиденциям руководства. Утром 1 марта иранские государственные СМИ подтвердили гибель верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, объявены 40 дней национального траура. Иран ответил массированными ракетными ударами по Израилю и американским базам в странах Персидского залива (Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Иордания). Американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявили, что целью является смена режима в Тегеране и устранение угрозы. Конфликт перешёл в фазу активного обмена ударами, Иран обещает «самое разрушительное возмездие в своей истории».
