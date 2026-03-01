Владимир Путин
1 марта, 07:57

Начальник Генштаба и министр обороны Ирана погибли при ударах США и Израиля

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Ирана генерал-лейтенант Абдольрахим Мусави и министр обороны Азиз Насирзаде. Обложка © Wikipedia, Wikipedia / Mehr News Agency

В результате массированных ударов США и Израиля по иранской территории погибло высшее военно-политическое руководство Ирана. Об этом в своем Telegram сообщило государственное агентство IRNA.

По данным агентства, жертвами атаки стали начальник Генерального штаба Вооружённых сил Ирана генерал-лейтенант Абдольрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур и секретарь Совета по обороне Ирана адмирал Али Шамхани.

Иран официально подтвердил гибель Шамхани и Пакпура при атаке США и Израиля

Ранее стало известно о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что резиденция верховного лидера Ирана была разрушена, а Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что Вашингтону удалось ликвидировать руководство Ирана.

