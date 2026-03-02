Владимир Путин
2 марта, 08:51

Иран призвал жителей Израиля срочно убираться из страны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

КСИР призвал жителей Израиля покинуть страну из-за расширения и усиления атак. Соответствующее заявление иранского Корпуса стражей исламской революции распространило агентство Fars.

«Сейчас жителям оккупированных земель рекомендуется держаться подальше от военных баз и государственных учреждений и немедленно покинуть оккупированные территории», — говорится в обращении.

В КСИР также напомнили, что ранее предупреждали о планах расширить удары и что «сирены в Израиле никогда не замолкнут».

Иран нанёс удар по одному из крупнейших НПЗ в мире

Израиль тоже планирует наращивать интенсивность своих атак. Ранее в ЦАХАЛ объявили о новой волне ударов по Ирану. Мощные взрывы прогремели в нескольких крупных городах страны, включая Тегеран, Бушер и Исфахан. В КСИР позже заявили, что в результате удара по иранской столице погибли 20 человек.

