Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

2 марта, 02:54

КСИР: Число жертв удара Израиля по Тегерану возросло до 20

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о гибели людей в результате израильского ракетного удара по иранской столице. Информация об этом появилась 2 марта.

По данным военного ведомства, атаке подверглась площадь Нилуфар в Тегеране. Уточняется, что в этом районе погибли не менее 20 человек.

Другие подробности о случившемся в заявлении КСИР пока не приводятся. Официальные власти Израиля ситуацию на данный момент не комментировали.

Ранее были ликвидированы семь иранских генералов, среди них пятеро служили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР). В числе погибших — руководитель офиса Верховного главнокомандующего генерал Мохаммад Ширази, командующий военно-воздушными силами Мохсен Дарех Баги и пять командиров КСИР. Параллельно сообщалось, что авианосец ВМС США «Авраам Линкольн» покинул район базирования и взял курс на Индийский океан после удара со стороны Ирана. Авианосец был атакован четырьмя крылатыми ракетами.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Виталий Приходько
