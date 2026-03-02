КСИР: Число жертв удара Израиля по Тегерану возросло до 20

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о гибели людей в результате израильского ракетного удара по иранской столице. Информация об этом появилась 2 марта.

По данным военного ведомства, атаке подверглась площадь Нилуфар в Тегеране. Уточняется, что в этом районе погибли не менее 20 человек.

Другие подробности о случившемся в заявлении КСИР пока не приводятся. Официальные власти Израиля ситуацию на данный момент не комментировали.