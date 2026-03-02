КСИР: Число жертв удара Израиля по Тегерану возросло до 20
Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о гибели людей в результате израильского ракетного удара по иранской столице. Информация об этом появилась 2 марта.
По данным военного ведомства, атаке подверглась площадь Нилуфар в Тегеране. Уточняется, что в этом районе погибли не менее 20 человек.
Другие подробности о случившемся в заявлении КСИР пока не приводятся. Официальные власти Израиля ситуацию на данный момент не комментировали.
Ранее были ликвидированы семь иранских генералов, среди них пятеро служили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР). В числе погибших — руководитель офиса Верховного главнокомандующего генерал Мохаммад Ширази, командующий военно-воздушными силами Мохсен Дарех Баги и пять командиров КСИР. Параллельно сообщалось, что авианосец ВМС США «Авраам Линкольн» покинул район базирования и взял курс на Индийский океан после удара со стороны Ирана. Авианосец был атакован четырьмя крылатыми ракетами.
