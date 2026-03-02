Авианосец США «Авраам Линкольн» покинул расположение после удара Ирана
Обложка © Wikipedia / Photographer's Mate 3rd Class Jordon R. Beesley
Авианосец ВМС США «Авраам Линкольн» покинул район базирования и взял курс на Индийский океан после удара со стороны Ирана. Об этом сообщает пресс-служба КСИР.
«После атаки это судно направилось в сторону Индийского океана с места базирования, где выполняло свою миссию», — приводит сообщение пресс-службы Корпуса стражей исламской революции иранская гостелерадиокомпания IRIB.
Авианосец был атакован четырьмя крылатыми ракетами.
Ранее КСИР заявил об ударах по трём танкерам США и Британии. Вечером 1 марта официальные представители иранской структуры объявили, что их подразделения поразили три танкера, принадлежащих Соединенным Штатам и Великобритании. Утверждается, что это произошло в акватории Персидского залива и в районе Ормузского пролива. Ранее в тот же день иранская сторона заявила о пуске четырёх баллистических ракет по американскому авианосцу «Авраам Линкольн».
