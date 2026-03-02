Владимир Путин
Авианосец США «Авраам Линкольн» покинул расположение после удара Ирана

Обложка © Wikipedia / Photographer&#x27;s Mate 3rd Class Jordon R. Beesley

Авианосец ВМС США «Авраам Линкольн» покинул район базирования и взял курс на Индийский океан после удара со стороны Ирана. Об этом сообщает пресс-служба КСИР.

«После атаки это судно направилось в сторону Индийского океана с места базирования, где выполняло свою миссию», — приводит сообщение пресс-службы Корпуса стражей исламской революции иранская гостелерадиокомпания IRIB.

Авианосец был атакован четырьмя крылатыми ракетами.

Иран атаковал авианосец «Авраам Линкольн» четырьмя баллистическими ракетами
Иран атаковал авианосец «Авраам Линкольн» четырьмя баллистическими ракетами

Ранее КСИР заявил об ударах по трём танкерам США и Британии. Вечером 1 марта официальные представители иранской структуры объявили, что их подразделения поразили три танкера, принадлежащих Соединенным Штатам и Великобритании. Утверждается, что это произошло в акватории Персидского залива и в районе Ормузского пролива. Ранее в тот же день иранская сторона заявила о пуске четырёх баллистических ракет по американскому авианосцу «Авраам Линкольн».

Алена Пенчугина
