Авианосец США «Авраам Линкольн» покинул расположение после удара Ирана

Авианосец ВМС США «Авраам Линкольн» покинул район базирования и взял курс на Индийский океан после удара со стороны Ирана. Об этом сообщает пресс-служба КСИР.

Ранее КСИР заявил об ударах по трём танкерам США и Британии. Вечером 1 марта официальные представители иранской структуры объявили, что их подразделения поразили три танкера, принадлежащих Соединенным Штатам и Великобритании. Утверждается, что это произошло в акватории Персидского залива и в районе Ормузского пролива. Ранее в тот же день иранская сторона заявила о пуске четырёх баллистических ракет по американскому авианосцу «Авраам Линкольн».