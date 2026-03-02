Владимир Путин
2 марта, 07:51

Иран нанёс удар по одному из крупнейших НПЗ в мире

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ saeediex

Иран нанёс удары по одному из крупнейших НПЗ в мире, который расположен в Саудовской Аравии. Под атаку попал нефтеперерабатывающий завод ARAMCO в Рас-Таннуре, сообщает The Economic Times.

Видео © X / JoumannaTV

Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений пока не поступала. Оперативные подробности уточняются. Данный объект считается крупнейшим в мире центром по переработке и экспорту нефти. Его атака может не только серьёзно ударить по экономике Саудовской Аравии, но и дестабилизировать глобальный рынок энергоресурсов.

Первый самолёт с туристами вылетел из Абу-Даби после закрытия неба над ОАЭ
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили девять боевых кораблей Ирана, включая крупные и стратегически важные суда. Американский лидер пригрозил Тегерану продолжением атак и пообещал отправить на дно оставшиеся плавсредства.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

