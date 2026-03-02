Владимир Путин
1 марта, 21:27

КСИР ударом вывел из строя американский корабль и радар ПВО в ОАЭ

Обложка © X / IranArmyStan

Элитное подразделение КСИР сообщило о двух успешных атаках: повреждён вспомогательный корабль ВМС США и уничтожен радар ПВО на территории Объединённых Арабских Эмиратов.

В заявлении военных указано, что американское судно атаковали ракетами и беспилотниками. Параллельно высокоточной ракетой был уничтожен радар противоракетной обороны в районе Эр-Рувайс, принадлежащий ОАЭ.

В Тегеране дали понять, что останавливаться не намерены. В КСИР официально объявили, что иранские силы продолжат преследование кораблей США в регионе, фактически начиная морскую охоту на американский флот.

Трамп сообщил, как долго может продлиться военная операция против Ирана
Ранее президент США Дональда Трамп заявил, что Вашингтон уничтожил девять боевых судов Исламской Республики. Среди потопленных единиц оказались крупные и стратегически важные корабли. Он пригрозил Тегерану продолжением атак, пообещав отправить на дно оставшиеся плавсредства.

