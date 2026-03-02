КСИР ударом вывел из строя американский корабль и радар ПВО в ОАЭ

Элитное подразделение КСИР сообщило о двух успешных атаках: повреждён вспомогательный корабль ВМС США и уничтожен радар ПВО на территории Объединённых Арабских Эмиратов.

В заявлении военных указано, что американское судно атаковали ракетами и беспилотниками. Параллельно высокоточной ракетой был уничтожен радар противоракетной обороны в районе Эр-Рувайс, принадлежащий ОАЭ.

В Тегеране дали понять, что останавливаться не намерены. В КСИР официально объявили, что иранские силы продолжат преследование кораблей США в регионе, фактически начиная морскую охоту на американский флот.

Ранее президент США Дональда Трамп заявил, что Вашингтон уничтожил девять боевых судов Исламской Республики. Среди потопленных единиц оказались крупные и стратегически важные корабли. Он пригрозил Тегерану продолжением атак, пообещав отправить на дно оставшиеся плавсредства.