Первый самолёт с туристами вылетел из Абу-Даби после закрытия неба над ОАЭ

Первый самолёт с момента закрытия неба над ОАЭ вылетел из Абу-Даби. Как сообщает Telegram-канал SHOT, туристов эвакуируют грузовым бортом в Гонконг.

Первый самолёт вылетел из Абу-Даби после закрытия неба над ОАЭ. Видео © SHOT

Кроме того, на 14:30 по местному времени запланирован первый рейс из Абу-Даби в Москву. Также сегодня должны состояться вылеты в Лондон, индийские города Мумбаи и Дели. В аэропорту пассажирам выплачивают по 1000 дирхамов (чуть более 21 тысячи рублей).

Добраться до аэропорта пассажиры могут с помощью шаттл-автобуса, но ситуация всё равно остаётся сложной и напряжённой — туристам сообщают, что покинуть город им удастся не раньше чем через неделю.

Несмотря на вылет первого рейса после закрытия воздушного пространства, в Дубае продолжают греметь взрывы. Местные жители сообщили о трёх громких хлопках, за которыми последовала серия менее мощных взрывов. Информация о пострадавших и причинах происшествия пока не поступала.