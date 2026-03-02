Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 07:31

Первый самолёт с туристами вылетел из Абу-Даби после закрытия неба над ОАЭ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Locomotive74

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Locomotive74

Первый самолёт с момента закрытия неба над ОАЭ вылетел из Абу-Даби. Как сообщает Telegram-канал SHOT, туристов эвакуируют грузовым бортом в Гонконг.

Первый самолёт вылетел из Абу-Даби после закрытия неба над ОАЭ. Видео © SHOT

Кроме того, на 14:30 по местному времени запланирован первый рейс из Абу-Даби в Москву. Также сегодня должны состояться вылеты в Лондон, индийские города Мумбаи и Дели. В аэропорту пассажирам выплачивают по 1000 дирхамов (чуть более 21 тысячи рублей).

Добраться до аэропорта пассажиры могут с помощью шаттл-автобуса, но ситуация всё равно остаётся сложной и напряжённой — туристам сообщают, что покинуть город им удастся не раньше чем через неделю.

«Гул военных самолётов, а дети играют»: Россияне рассказали о жизни в ОАЭ под ударами
«Гул военных самолётов, а дети играют»: Россияне рассказали о жизни в ОАЭ под ударами

Несмотря на вылет первого рейса после закрытия воздушного пространства, в Дубае продолжают греметь взрывы. Местные жители сообщили о трёх громких хлопках, за которыми последовала серия менее мощных взрывов. Информация о пострадавших и причинах происшествия пока не поступала.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ОАЭ
  • Только на LIFE
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar