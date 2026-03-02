«Гул военных самолётов, а дети играют»: Россияне рассказали о жизни в ОАЭ под ударами

В крупных городах Объединённых Арабских Эмиратов сохраняется напряжённая обстановка после массированного удара Ирана по военным объектам США и Израиля в регионе. Подробностями поделились россияне, оказавшиеся в эпицентре событий — в Дубае и Рас-эль-Хайме.

«Над нами пролетал военный самолёт»

Утром 1 марта Минобороны ОАЭ отчиталось о перехвате 137 ракет и более 200 дронов. Однако для туристов эта ночь стала временем тревоги.

«Мы отдыхаем в Рас-эль-Хайме, здесь тоже напряжённо, как и в Дубае. Все рейсы отменяются, небо закрыто. Вот только что над нами пролетал военный самолёт, два раза были сбиты беспилотники», — рассказала АиФ Ольга, приехавшая на курорт с сыном.

От паники до спокойствия

В Дубае обстановка неоднородна: одни туристы прятались в коридорах, другие снимали происходящее с балконов. Местные жители призывают не поддаваться панике.

«У нас пока всё спокойно, не верьте всему, что вы видите, много фейковых видео и фото в Сети», — рассказала девушка Элла, которая при этом минувшей ночью постелила себе в коридоре на случай возобновления обстрелов.

Россиянин Артём, живущий рядом с Бурдж-Халифой, утром вышел на улицу и увидел привычную картину.

«Небо чистое, да, самолёты не летают и были слышны хлопки, работала ПВО, но сейчас всё споконо. Люди едут на работу, дети играют на площадках. Никто не паникует. Сегодня всю ночь ездил по всем районам, всё тихо», — рассказал он.

Круизный лайнер под тревогой

Особенно остро ситуацию ощутили те, кто выбрал морской отдых. Наталья, путешествующая на лайнере, рассказала, что праздничное настроение сменилось тревогой.

«После прилётов на улицах в Дубае мало машин, как будто все замерло. Мы отдыхаем на круизном лайнере. Сейчас стоим в Дубае. Атмосфера, конечно, не праздничная. В городе вчера люди прятались, у нас на корабле тревога была. Сегодня на лайнере нас пытаются развлекать, отдых бесплатно продлили до 6 марта. Должны были вернуться сегодня», — поделилась переживаниями Наталья.

Для неё и других туристов отмена рейсов стала неожиданным продлением отпуска, но с оттенком неопределённости.

«Геополитический конфликт только начинается»

На фоне тревожных новостей и фейков старожилы призывают сохранять спокойствие. Екатерина, прожившая в Дубае 20 лет, советует доверять только официальным источникам. Все опрошенные также сходятся в одном: расслабляться рано — удар 28 февраля может стать не последним в эскалации конфликта между Ираном, Израилем и США.

Одновременно с тревогой и неопределённостью в Дубае снова прогремели взрывы. Местные жители сообщили о трёх громких хлопках, за которыми последовала серия менее мощных взрывов. Информация о пострадавших и причинах происшествия пока не поступала.