Россияне пытаются выехать из ОАЭ на круизных лайнерах после закрытия аэропортов

Российские туристы оказались в сложной ситуации после приостановки работы аэропортов в ОАЭ из-за атак со стороны Ирана. С 1 марта наблюдается значительный рост спроса на билеты немецкого круизного лайнера Mein Schiff от компании TUI Cruises. Но рейсы по заливу отменены, сообщает Telegram-канал Mash.

Первого числа был отменён круиз из Дубая с двумя российскими пассажирами, а 2 марта не выйдет в море судно, на которое были зарегистрированы 15 россиян. Пассажиры другого лайнера сообщают, что изначальный маршрут включал вечерний заход на остров Сир-Бани-Яс, остановку в Абу-Даби и возвращение в Дубай за два дня. В итоге корабль был пришвартован в Дохе.

Туристам разрешили выходить на 5-ю и 12-ю палубы и стоять строго под крышей. Бассейны закрыты, работает только сауна. Стоимость семидневного круиза по маршруту Дубай — Дубай составляет около 70 тысяч рублей на человека.

А ранее в социальных сетях появились кадры крушения нефтяного танкера в Ормузском проливе. На видео, запечатлен тонущий танкер Skylight, ходящий под флагом Палау. Утверждается, что Skylight пытался нарушить блокаду, установленную Тегераном в стратегически важном проливе.