В Ормузском проливе сняли на видео тонущий нефтяной танкер Skylight
Обложка © X / incontextmedia
В социальных сетях появились кадры крушения нефтяного танкера в Ормузском проливе. На видео, запечатлен тонущий танкер Skylight, ходящий под флагом Палау.
В Ормузском проливе сняли на видео тонущий нефтяной танкер Skylight. Видео © X / incontextmedia
По данным очевидцев, танкер атаковали иранские силы. Утверждается, что Skylight пытался нарушить блокаду, установленную Тегераном в стратегически важном проливе.
На кадрах видно, как судно постепенно уходит под воду. Информация о спасении экипажа и масштабах разлива нефти пока не поступает.
Ранее лидеры европейских стран предупредили Иран о возможности военного ответа, если удары по их союзникам на Ближнем Востоке не прекратятся. Они пригрозили ударом по пусковым установкам Ирана, чтобы предотвратить запуски ракет и дронов. Руководители Германии, Франции и Великобритании добавили, что готовы к «соразмерным оборонительным мерам» и будут координировать их с США.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.