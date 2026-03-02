Владимир Путин
В Ормузском проливе сняли на видео тонущий нефтяной танкер Skylight

В социальных сетях появились кадры крушения нефтяного танкера в Ормузском проливе. На видео, запечатлен тонущий танкер Skylight, ходящий под флагом Палау.

По данным очевидцев, танкер атаковали иранские силы. Утверждается, что Skylight пытался нарушить блокаду, установленную Тегераном в стратегически важном проливе.

На кадрах видно, как судно постепенно уходит под воду. Информация о спасении экипажа и масштабах разлива нефти пока не поступает.

Ранее лидеры европейских стран предупредили Иран о возможности военного ответа, если удары по их союзникам на Ближнем Востоке не прекратятся. Они пригрозили ударом по пусковым установкам Ирана, чтобы предотвратить запуски ракет и дронов. Руководители Германии, Франции и Великобритании добавили, что готовы к «соразмерным оборонительным мерам» и будут координировать их с США.

