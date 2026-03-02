В Дубае прогремела новая серия взрывов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kirill Neiezhmakov
В Дубае снова прогремели взрывы. Местные жители слышали около трёх громких хлопков.
Очевидцы зафиксировали три мощных хлопка, за которыми последовала серия менее сильных взрывов. Информация о пострадавших и причинах происшествия пока не поступала.
Напомним, ответные удары Ирана по военным объектам США и Израиля на Ближнем Востоке затронули и Объединённые Арабские Эмираты. В стране остаётся множество российских туристов, и у порядка 20 тысяч наших соотечественников уже истекли сроки туров. Часть из них, опасаясь эскалации конфликта, пытается покинуть ОАЭ через соседние Оман и Саудовскую Аравию. Однако в Генконсульстве РФ призвали сограждан не рисковать и воздержаться от таких попыток.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.