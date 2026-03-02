В Дубае прогремела новая серия взрывов

В Дубае снова прогремели взрывы. Местные жители слышали около трёх громких хлопков.

Очевидцы зафиксировали три мощных хлопка, за которыми последовала серия менее сильных взрывов. Информация о пострадавших и причинах происшествия пока не поступала.