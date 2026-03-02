Владимир Путин
Регион
2 марта, 06:26

В Дубае прогремела новая серия взрывов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kirill Neiezhmakov

В Дубае снова прогремели взрывы. Местные жители слышали около трёх громких хлопков.

Очевидцы зафиксировали три мощных хлопка, за которыми последовала серия менее сильных взрывов. Информация о пострадавших и причинах происшествия пока не поступала.

Напомним, ответные удары Ирана по военным объектам США и Израиля на Ближнем Востоке затронули и Объединённые Арабские Эмираты. В стране остаётся множество российских туристов, и у порядка 20 тысяч наших соотечественников уже истекли сроки туров. Часть из них, опасаясь эскалации конфликта, пытается покинуть ОАЭ через соседние Оман и Саудовскую Аравию. Однако в Генконсульстве РФ призвали сограждан не рисковать и воздержаться от таких попыток.

