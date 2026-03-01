Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 17:41

Светлана Лобода прячется на парковке в Дубае от ударов Ирана

Светлана Лобода. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Светлана Лобода. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Украинская певица Светлана Лобода оказалась в Дубае в момент иранских ударов. Она сняла видео, где показала, как прячется от взрывов в подземном паркинге.

Лобода укрылась от иранских ударов в Дубае. Видео © TikTok/ xeeaploboda

На кадрах видно, что артистка находится в безопасном месте, вдали от шума и дыма. Лобода подписала публикацию, что ситуация заставила её искать укрытие.

Девушка Дурова показала видео с последствиями удара в Дубае рядом со своим домом
Девушка Дурова показала видео с последствиями удара в Дубае рядом со своим домом

Ранее сообщалось, что на фоне ударов со стороны Ирана россияне, находящиеся в Объединённых Арабских Эмиратах, начали массово выезжать за пределы страны. Основным направлением стал Оман. Владельцы автомобилей и минивэнов стали предлагать выезд из Эмиратов за сумму до 500 долларов с человека, включая питание и воду в пути.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Loboda (Светлана Лобода)
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Израиль
  • Иран
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar