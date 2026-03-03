Путин намерен сделать всё возможное для деэскалации на Ближнем Востоке
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин делает всё возможное, чтобы снизить напряжённость на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли считать посредническими усилиями вчерашнюю серию телефонных разговоров российского лидера по ситуации вокруг Ирана.
Представитель Кремля пояснил, что практически со всеми собеседниками обсуждалась тема передачи иранскому руководству глубокой озабоченности в связи с ударами по их инфраструктуре. Путин, по словам Пескова, пользуется диалогом, который Москва поддерживает с Тегераном, чтобы донести эту позицию.
«Путин, безусловно, будет прикладывать и прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать хотя бы незначительной разрядке напряжённости», — подчеркнул он.
Напомним, что вчера Владимир Путин провёл несколько международных разговоров по ситуации в Иране. В частности российский лидер провёл переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, ещё одним собеседник стал король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа, а также наследный принц и председатель кабинета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.
