Путин намерен сделать всё возможное для деэскалации на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин делает всё возможное, чтобы снизить напряжённость на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли считать посредническими усилиями вчерашнюю серию телефонных разговоров российского лидера по ситуации вокруг Ирана.

Представитель Кремля пояснил, что практически со всеми собеседниками обсуждалась тема передачи иранскому руководству глубокой озабоченности в связи с ударами по их инфраструктуре. Путин, по словам Пескова, пользуется диалогом, который Москва поддерживает с Тегераном, чтобы донести эту позицию.

«Путин, безусловно, будет прикладывать и прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать хотя бы незначительной разрядке напряжённости», — подчеркнул он.