3 марта, 09:55

В Кремле анонсировали новый международный телефонный разговор Путина

Президент России Владимир Путин проведёт сегодня ещё один международный телефонный разговор. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня планируется ещё один международный телефонный разговор, мы дадим соответствующее сообщение», — сказал Песков.

Подробности предстоящей беседы пока не раскрываются. Ожидается, что официальная информация появится позднее.

Накануне Путин также провёл телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Стороны подробно обсудили резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке, вызванное американо-израильской агрессией против Ирана.

Наталья Афонина
