Путина пригласили посетить Бруней

Бруней официально пригласил президента России Владимира Путина посетить страну. Об этом заявил второй министр иностранных дел султаната Эриван Юсоф на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Его величество попросил меня передать приглашение президенту [России Владимиру] Путину посетить Бруней, когда ему удобно», — сказал дипломат.

Ранее стало известно, что на этой неделе Владимир Путин проведёт ежегодное заседание коллегии МВД, а также встретится в Москве с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Не исключены и другие международные контакты. Кроме того, глава государства продолжит работу с членами правительства и регионами.