Путин созвонился с Орбаном, чтобы обсудить кризис на Ближнем Востоке
Виктор Орбан и Владимир Путин в Кремле. Фото © Life.ru
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Лидеры обсудили темы российско-венгерского сотрудничества, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Обсуждена резко обострившаяся обстановка вокруг Ирана и во всем Ближневосточном регионе, в том числе с точки зрения возможных последствий для состояния мирового энергетического рынка», — говорится в сообщении.
Напомним, 28 февраля Израиль и США развернули совместную военную кампанию против Ирана, подвергнув бомбардировке крупные города. В результате авиаударов погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи, сотни мирных граждан погибли. Тегеран начал ответные удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке. В Кремле уже заявили, что Владимир Путин взял на себя роль посредника между Ираном и странами Персидского залива. Накануне он уже провёл телефонные разговоры с лидерами Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, ОАЭ.
