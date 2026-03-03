Путин созвонился с Орбаном, чтобы обсудить кризис на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Лидеры обсудили темы российско-венгерского сотрудничества, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждена резко обострившаяся обстановка вокруг Ирана и во всем Ближневосточном регионе, в том числе с точки зрения возможных последствий для состояния мирового энергетического рынка», — говорится в сообщении.

Напомним, 28 февраля Израиль и США развернули совместную военную кампанию против Ирана, подвергнув бомбардировке крупные города. В результате авиаударов погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи, сотни мирных граждан погибли. Тегеран начал ответные удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке. В Кремле уже заявили, что Владимир Путин взял на себя роль посредника между Ираном и странами Персидского залива. Накануне он уже провёл телефонные разговоры с лидерами Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, ОАЭ.