Путин поставил перед МВД важную задачу из-за роста числа экстремистских преступлений

Президент России Владимир Путин заявил о росте числа экстремистских преступлений в стране во время выступления на заседании коллегии МВД. Он поставил перед ведомством задачи пресекать любые проявления русофобии, ксенофобии, религиозной вражды, расширять профилактическую работу в этой сфере, оперативно выявлять тех, «кто стремится раскачать ситуацию в нашем обществе».

«За последний год количество преступлений экстремистской направленности тоже, к сожалению, выросло», — отметил Путин, обращаясь к руководству министерства.

Глава государства подчеркнул необходимость «умной и гибкой», комплексной и системной работы с использованием современных инструментов для борьбы с этой угрозой.