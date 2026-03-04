Путин поставил перед МВД важную задачу из-за роста числа экстремистских преступлений
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин заявил о росте числа экстремистских преступлений в стране во время выступления на заседании коллегии МВД. Он поставил перед ведомством задачи пресекать любые проявления русофобии, ксенофобии, религиозной вражды, расширять профилактическую работу в этой сфере, оперативно выявлять тех, «кто стремится раскачать ситуацию в нашем обществе».
«За последний год количество преступлений экстремистской направленности тоже, к сожалению, выросло», — отметил Путин, обращаясь к руководству министерства.
Глава государства подчеркнул необходимость «умной и гибкой», комплексной и системной работы с использованием современных инструментов для борьбы с этой угрозой.
Сегодня, 4 марта, Владимир Путин проводит ежегодное заседание коллегии МВД. В своей речи он высоко оценил работу ведомства, отметив снижение уровня преступности по всей стране по итогам 2025 года. Путин назвал главным приоритетом МВД России раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений.
